Сеул, , 09:35 — REGNUM Лидеры правящей и оппозиционной партий Южной Кореи примут участие во встрече спикера парламента страны Ким Чжин Пхё и спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Согласно опубликованным данным, во встрече примут участие представитель правящей партии «Сила Народа» Квон Сон Дон и представитель главной оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Пак Хон Гын.

Напомним, что встреча спикера парламента Южной Кореи и спикера палаты представителей Конгресса США состоится 4 августа в Сеуле. В ходе встречи стороны обсудят региональную безопасность, экономическое сотрудничество и другие вопросы.

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