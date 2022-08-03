Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM В Санкт-Петербург после нескольких дождливых дней вернулись солнце и умеренное тепло, 3 августа воздух прогреется до +24 градусов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, 3 августа на погоду будет оказывать влияние гребень антициклона.

«Вытянувшись в широтном направлении, он уменьшит плотность облаков и прекратит дожди, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев», — заметил он.

Температура воздуха +22…+24 градуса, по Ленинградской области +20…+25 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

«В четверг без дождей, а температура преодолеет отметку в +25 градусов», — уточнил синоптик.

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