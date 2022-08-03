Белгород, 3 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов в аэропорт Белгорода снова продлён, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе Росавиации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Небо

Новая мера распространяется до 03:45 по московскому времени 11 августа. Аэропорт Белгорода не принимает гражданские суда как и ещё 10 городов юга и центральной части России. Остальные аэропорты России работают штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение введено с 24 февраля.