Москва, 3 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Если бы Центральный банк РФ «не дергал» ключевую ставку, то спада производства в России удалось бы избежать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия Роста»). Так она прокомментировала оценки Банка России о 7-процентном снижении ВВП РФ в III квартале 2022 года.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

«Прогноз спада ВВП зависит от проводимой властями политики. Сам по себе спад не неизбежен. Показатели потребления электроэнергии и занятости свидетельствуют о том, что сокращения в реальном секторе нет, — сказала Дмитриева. — В разных отраслях промышленности наблюдаются разнонаправленные тенденции. Спад наблюдается в автомобильной промышленности и других отраслях отвёрточной сборки. Этот спад компенсируется ростом производства в военно-промышленном комплексе и у поставщиков ВПК. Если бы Центробанк не дёргал ключевую ставку, а правительство провело бы реформу госзаказа с переходом от тендеров к долгосрочным контрактам, то спада производства можно было избежать. Эти 7% спада являются следствием завышенной и нестабильной ключевой ставки, что не позволило осуществить долгосрочную инвестиционную стратегию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что экономика России прекратит падать и начнет расти во второй половине 2023 года.