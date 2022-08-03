Нью-Йорк, США, 3 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Всё ядерное оружие США должно быть выведено из Европы. Его не следует размещать и в других регионах мира, заявил глава делегации Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

«США следует вывести всё их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», — сказал Фу Цонг.

Он заявил также, что США встретят твёрдый отпор стран Индо-Тихоокеанского региона, если попытаются воссоздать там совместные ядерные миссии с союзниками. Подобная модель подрывает стратегическую стабильность, отметил представитель КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Фу Цонг ранее заявил, что Китай обязуется никогда не применять ядерное оружие первым. Такова стратегия Пекина, основанная на самообороне.

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