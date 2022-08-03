Тбилиси, , 18:25 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия призвал не удивляться тому, что бывший президент Михаил Саакашвили по состоянию здоровья не сможет больше заниматься политической деятельностью, сообщает 2 августа Первый канал грузинского телевидения.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Мелия также отметил, что адвокаты экс-президента предпринимают все усилия, чтобы отправить Саакашвили для лечения заграницу.

«Поскольку состояние здоровья Саакашвили критическое, то неудивительно, что человек, находящийся в таком состоянии, не думает и не может думать о политике. Это совсем неудивительно! Ещё более не следует удивляться тому, почему адвокаты хотят спасти его жизнь и здоровье. Поэтому от начала и до конца я, конечно, приветствую спасение жизни и здоровья Саакашвили, для чего всё делают его адвокаты. Другой вопрос, готово ли это вероломное правительство, которое довело его здоровье до такого состояния, проявить гуманность?», — сказал Мелия.

По словам Мелии, когда здоровье человека находится в таком критическом состоянии, в нужно сделать всё, чтобы он выздоровел.

«Выздоровление Саакашвили в Грузии, к сожалению, согласно нескольким выводам, невозможно. Человек должен сначала выздороветь, а уже после этого, может быть, вернуться к своей деятельности», — сказал Мелия.

Напомним, что адвокат Саакашвили заявил о невозможности продолжения по состоянию здоровья им политической деятельности. Сам Саакашвили пока этого лично не подтвердил.