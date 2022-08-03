Лос-Анджелес, США, , 09:27 — REGNUM Warner Bros. приостановила реализацию проекта кинокомикса «Бэтгёрл» несмотря на то, что вложила в него $90 млн, съемки картины были завершены и она находилась на стадии постпроизводства. Об этом 3 августа сообщает портал Deadline.

Постер фильма «Бэтгёрл» Кадр из видео блогера Джона Кампеа

Отмечается, что кинокомпания отложила фильм «на полку», она не планирует выпускать его в широкий кинопрокат или показывать в онлайн-кинотеатре HBO Max. Пока нет точной информации о том, почему Warner Bros. приняла такое решение, как отмечает издание, проект не соответствует новой стратегии компании в отношении фильмов студии DC и HBO Max.

Напомним, главную роль в «Бэтгёрл» должна была исполнить Лесли Грейс, в реализации проекта также приняли участие такие голливудские звёзды, как Джонатан Кимбл Симмонс, Майкл Китон и Брендан Фрейзер. Стоит отметить, что стоимость производства кинокомикса составила около половины бюджета «Бэтмена» Мэтта Ривза ($185 млн).

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