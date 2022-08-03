Ханты-Мансийск, 3 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Югре увеличивается площадь лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

На землях лесного фонда Югры площадь, пройденная огнём, на утро 3 августа составила 15 тысяч га, днём ранее было 10 266 га. Продолжает действовать 42 очага природных пожаров, задействовано на тушении свыше 865 огнеборцев, 16 единиц техники, 15 самолетов и шесть вертолётов, в том числе три с водосливными устройствами. Причиной возгораний спасатели называют грозы.

В Ханты-Мансийском автономном округе со 2 августа возвращён ранее отменённый режим чрезвычайной ситуации в лесах.