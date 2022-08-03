Донецк, 3 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли два человека. Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском и Петровском районах Донецка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще 25 мирных жителей, включая двух детей 2005 и 2016 годов рождения, получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доброволец ВСУ Сергей Гнездилов написал, что украинская пехота в посёлке Пески Донецкой Народной Республики попала в «мясорубку» и «ад», которые длятся уже несколько дней.