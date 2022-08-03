Симферополь, 3 августа, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов в международный аэропорт «Симферополь» продлён до 11 августа, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Режим временного ограничения полётов в аэропорт Симферополь продлён до 11 августа 2022 года 03:45 часов по московскому времени. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения полётов в Симферополь, а также ещё в десять городов центра и юга России был введён Росавиацией с 24 февраля 2022 года.