Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM Молодые российские футболисты вряд ли сразу смогут добиться значительного прогресса и стать звёздами в условиях отъезда легионеров. Об этом 3 августа заявил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Сергей Семак Vyacheslav Yevdokimov

«Вы думаете, что из-за временной изоляции юные россияне вот так в одночасье сделают скачок и станут звездами? Было бы прекрасно, но наивно в подобное верить», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По его словам, надо еще больше сил и средств вкладывать в детско-юношеский футбол, поскольку сейчас нет той базы подготовки, которая была когда-то.

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