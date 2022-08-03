Санкт-Петербург, 3 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Молодые российские футболисты вряд ли сразу смогут добиться значительного прогресса и стать звёздами в условиях отъезда легионеров. Об этом 3 августа заявил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Vyacheslav Yevdokimov Сергей Семак

«Вы думаете, что из-за временной изоляции юные россияне вот так в одночасье сделают скачок и станут звездами? Было бы прекрасно, но наивно в подобное верить», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По его словам, надо еще больше сил и средств вкладывать в детско-юношеский футбол, поскольку сейчас нет той базы подготовки, которая была когда-то.