Киев, 3 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Украинская пехота в посёлке Пески Донецкой Народной Республики попала в «мясорубку» и «ад», которые длятся уже несколько дней. Об этом написал в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доброволец ВСУ Сергей Гнездилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, распространённым также киевскими СМИ, в Песках перемалывается большое количество украинской пехоты.

«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладёт артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за десять минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», — описал ситуацию Гнездилов.

Он рассказал о высоких потерях среди личного состава и о товарищах, которые уже мертвы. По словам добровольца, позиции ВСУ принимают ежесуточно около 6,5 тысячи боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о тяжёлой ситуации в Донбассе рассказал президент Украины Владимир Зеленский.