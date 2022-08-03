Грозный, 3 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В МВД Чечни опровергли информацию о якобы задержании в Ставропольском крае своих сотрудников с наркотиками. Официальное опровержение ведомства опубликовано 2 августа на сайте МВД по Чечне.

ИА REGNUM Фейк

«Накануне некоторые интернет-издания распространили информацию о возбуждении в Ставропольском крае уголовного дела в отношении сотрудников МВД по Чеченской Республике по статье о незаконном хранении наркотиков. Министерство внутренних дел по Чеченской Республике опровергает данную информацию и призывает не распространять недостоверную и непроверенную информацию. Гражданин, против которого было возбуждено уголовное дело в описываемом случае, имевшем место в июле текущего года, никакого отношения к МВД по Чеченской Республике не имел и не имеет», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа в телеграм-канале антинаркотической комиссии Ставропольского края было опубликовано сообщение о том, что на трассе «Георгиевск — Новопавловск» была остановлена автомашина под управлением 26-летнего младшего сержанта полиции, жителя Чечни.

«Один из пассажиров, также являющийся сотрудником чеченской полиции, достав из кармана брюк полимерный свёрток с находящимся в нем порошкообразным веществом, выбросил его в сторону от себя», — говорится в сообщении.

В пакетике находились наркотики. По сведениям антинаркотической комиссии, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.