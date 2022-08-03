Тайбэй, 3 августа 2022, 09:19 — REGNUM Военные учения Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о том, что Пекин стремится решить проблему силой. Об этом заявили в министерстве обороны Тайваня.
Отмечается, что министерство обороны острова внимательно следит за ситуацией вокруг Тайваня и при необходимости примет «надлежащие меры реагирования».
Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала в парламент Тайваня, где проведёт встречу с заместителем спикера тайваньского законодательного органа Цаем Цичаном и переговоры с представителями различных партий.
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