Тайбэй, 3 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Военные учения Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о том, что Пекин стремится решить проблему силой. Об этом заявили в министерстве обороны Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Объявление КНР военно-воздушных и военно-морских учений с боевыми стрельбами вокруг Тайваня самоочевидно свидетельствует о том, что они стремятся решить проблему в (Тайваньском) проливе силой, а не мирными средствами», — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Отмечается, что министерство обороны острова внимательно следит за ситуацией вокруг Тайваня и при необходимости примет «надлежащие меры реагирования».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приехала в парламент Тайваня, где проведёт встречу с заместителем спикера тайваньского законодательного органа Цаем Цичаном и переговоры с представителями различных партий.

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