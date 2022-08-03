Москва, , 09:19 — REGNUM Россия хочет приблизиться к согласованию международного договора по информационной безопасности. Об этом 3 августа рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

МИД России Homayun.org

Как отметил замглавы МИД РФ, слова которого приводит РИА Новости, говоря о работе третьей сессии рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и перспективах переговоров по этом поводу, «впереди у группы — почти четыре года по мандату» и это долгая и напряженная работа.

«В идеале хотели бы приблизиться к согласованию международного договора, конвенции в сфере МИБ (международной информационной безопасности)», — сказал он.

Также Сыромолотов уточнил, что российская сторона намерена настраивать на эту мысль и своих ближайших партнеров, и оппонентов, и добавил, что РФ собирается закрепить эту мысль во время следующей сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что информационные технологии применяют для атак на российскую инфраструктуру США и их союзники, создав для этих целей «IT-армию Украины».