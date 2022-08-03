Чита, , 09:17 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 1 августа 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 879 (+39 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период COVID-19 унес жизни 2683 человек, за последние сутки в крае не зарегистрировано летальных случаев.

Вместе с тем 167 037 пациентов (+17 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 4 человека находится в тяжелом состоянии.

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