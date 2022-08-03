Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 09:16 — REGNUM В Красноярском крае за сутки ликвидирован один лесной пожар в Эвенкийском районе на площади 15 га. В тушении были задействованы более 50 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По состоянию на 11:40 по местному времени 3 августа в регионе действует шесть лесных пожаров. Леса горят на территории Эвенкийского, Таймырского, Богучанского и Енисейского районов. Пройденная огнём площадь за сутки увеличилась почти на 100 га и достигла 944 га. Угрозы населённым пунктам, как отмечается, нет.

«Всего в охране лесов от пожаров задействовано более 180 человек и более тридцати единиц техники. В том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Для мониторинга лесопожарной обстановки задействованы 100 камер видеонаблюдения, установленных в 29 муниципалитетах», — отметили в правительстве.