Сеул, , 09:18 — REGNUM В июле 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 21 423 импортных легковых автомобиля, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

Текущее поколение BMW X3. Виталий Архиреев © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, бестселлерами стали Ford Explorer, седан Mercedes-Benz E 350 4MATIC и внедорожник BMW X3 2.0.

Известно, что продажи трёх немецких брендов, таких как Audi-Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, составили 14 426 единиц, что на 17% меньше, чем в июле прошлого года.

Продажи трёх японских автопроизводителей (Honda, Toyota, Lexus) сократились на 28%, до 1467 единиц.

С января по июль 2022 года в Южной Корее было зарегистрировано 152 432 импортных автомобиля, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.