Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Государственный департамент США одобрил продажу Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам крупных систем противоракетной обороны стоимостью более 5 миллиардов долларов, передает агентство Reuters.

Система Patriot

Как сообщил Пентагон 2 августа, в сделку войдут 300 баллистических ракет MIM-104E для системы противоракетной обороны Patriot, а также вспомогательное оборудование, запчасти и техническая поддержка стоимостью 3,05 млрд долларов США, которые предназначены для Саудовской Аравии.

Отдельно госдепартамент одобрил продажу ОАЭ 96 перехватчиков системы противоракетной обороны THAAD и вспомогательного оборудования вместе с запчастями и технической поддержкой. Сумма сделки составит 2,25 млрд долларов.

Эти сделки, которые позволят пополнить важнейшие системы противоракетной обороны обеих стран, были заключены всего через несколько недель после июльской поездки президента США Джо Байдена в регион.

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