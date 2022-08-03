Уфа, , 09:15 — REGNUM Суд в Башкирии ужесточил наказание мужчине за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Пьяный водитель

В суде было установлено, что в ночное время в ноябре 2021 года фигурант уголовного дела, который ранее три раза был судим за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, снова нетрезвым сел за руль автотранспортного средства, его задержали полицейские.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Стерлитамакский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года шесть месяцев.

Сообщается, что гособвинитель не согласился с таким приговором и обжаловал его.

«Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными, изменил приговор суда первой инстанции и направил осужденного для отбывания наказания в колонию-поселение сроком на один год», — сообщает пресс-служба.