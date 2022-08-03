Джакарта, 3 августа 2022, 09:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на встрече с представителями межправительственной комиссией Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по правам человека подчеркнула важность защиты прав человека, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди
Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди
U.S. Department of State

«Защита прав человека так же важна, как и поощрение прав человека», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

«Кроме того, регулярное взаимодействие с международными и национальными правозащитными институтами также очень важно», — отметили в МИД страны.

Ретно Марсуди также подчеркнула, что регулярное взаимодействие с международными и национальными правозащитными институтами очень важно, особенно учитывая, что Камбоджа и Индонезия будут совместно принимать у себя встречи по правам человека в ноябре этого года.

На встрече также были освещены события в Мьянме, связанные с казнью четырех политических заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с камбоджийской полицией, чтобы обсудить сотрудничество в предотвращении торговли людьми.

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