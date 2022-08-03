Джакарта, , 09:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на встрече с представителями межправительственной комиссией Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по правам человека подчеркнула важность защиты прав человека, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

«Защита прав человека так же важна, как и поощрение прав человека», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

«Кроме того, регулярное взаимодействие с международными и национальными правозащитными институтами также очень важно», — отметили в МИД страны.

Ретно Марсуди также подчеркнула, что регулярное взаимодействие с международными и национальными правозащитными институтами очень важно, особенно учитывая, что Камбоджа и Индонезия будут совместно принимать у себя встречи по правам человека в ноябре этого года.

На встрече также были освещены события в Мьянме, связанные с казнью четырех политических заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с камбоджийской полицией, чтобы обсудить сотрудничество в предотвращении торговли людьми.

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