Глава МИД Индонезии отметила важность защиты прав человека на встрече АСЕАН
Джакарта, 3 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на встрече с представителями межправительственной комиссией Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по правам человека подчеркнула важность защиты прав человека, сообщает Antara.
«Защита прав человека так же важна, как и поощрение прав человека», — заявила министр иностранных дел Индонезии.
«Кроме того, регулярное взаимодействие с международными и национальными правозащитными институтами также очень важно», — отметили в МИД страны.
Ретно Марсуди также подчеркнула, что регулярное взаимодействие с международными и национальными правозащитными институтами очень важно, особенно учитывая, что Камбоджа и Индонезия будут совместно принимать у себя встречи по правам человека в ноябре этого года.
На встрече также были освещены события в Мьянме, связанные с казнью четырех политических заключенных.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с камбоджийской полицией, чтобы обсудить сотрудничество в предотвращении торговли людьми.
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