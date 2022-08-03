Иркутск, , 09:10 — REGNUM На утро 3 августа в лесном фонде Иркутской области новых пожаров не зарегистрировано, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар Правительство Иркутской области

На севере Катангского района в зоне космического мониторинга действует один пожар площадью 708 га. Накануне для тушения этого пожара дополнительно перебросили еще 10 пожарных-десантников. Там же продолжается ликвидация двух локализованных очагов площадью 208,3 га.

Всего в тушении лесных пожаров 2 августа было задействовано 292 человека и 6 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг осуществляли 5 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 2 августа в лесном фонде Иркутской области действовало два пожара.

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