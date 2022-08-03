Ереван, , 09:10 — REGNUM Военного Вооружённых сил (ВС) Азербайджана, который перешёл границу республики с Арменией 23 июля, передала Баку армянская сторона. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Армянские военные 23 июля в 13:30 (12:30 мск) обнаружили в приграничной зоне в Гегаркуникской области военнослужащего ВС Азербайджана рядового Камиза Ибаева. В результате разъяснений причин пересечения границы было установлено, что он заблудился. Сегодня Ибаев был передан азербайджанской стороне», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что передача заблудившегося азербайджанского военного Баку была проведена через командование миротворческих сил ВС РФ в Нагорном Карабахе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что азербайджанская сторона 1 августа трижды нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.