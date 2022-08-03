Донецк, , 09:09 — REGNUM Украинские нацисты обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:50 (совпадает с мск) и в ходе по городу было выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования произвели ракетный обстрел Кировского района Донецка, рассыпав по нему запрещённые противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток»