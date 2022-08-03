Москва, , 09:09 — REGNUM США готовы жертвовать отношениями с партнёрами ради сиюминутной выгоды. Об этом 3 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она назвала визит спикера Палаты представителей США на Тайвань «дикой акцией».

«Я думаю, для всех стало очевидно: США ни в грош не ставят никого из своих партнеров — будь то ближайшие союзники, стратегические, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения на различных направлениях. Им всё равно», — сказала Захарова в интервью радиостанции «Спутник».

По её мнению, США идут на любые жертвы в международных отношениях ради сиюминутной выгоды и политической конъюнктуры.