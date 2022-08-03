Москва, 3 августа, 2022, 09:09 — ИА Регнум. США готовы жертвовать отношениями с партнёрами ради сиюминутной выгоды. Об этом 3 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она назвала визит спикера Палаты представителей США на Тайвань «дикой акцией».

«Я думаю, для всех стало очевидно: США ни в грош не ставят никого из своих партнеров — будь то ближайшие союзники, стратегические, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения на различных направлениях. Им всё равно», — сказала Захарова в интервью радиостанции «Спутник».

По её мнению, США идут на любые жертвы в международных отношениях ради сиюминутной выгоды и политической конъюнктуры.