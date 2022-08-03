Брюссель, 3 августа, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Усиление напряжённости в Нагорном Карабахе между армянской и азербайджанской сторонами вызывает обеспокоенность. Об этом заявил в соцсети Twitter специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Важно деэскалировать ситуацию и не упустить историческую возможность перевернуть страницу десятилетий конфликта», — написал Клаар.

Спецпредставитель ЕС подчеркнул, что Евросоюз старается усилить своё участие в урегулировании процесса. Он добавил, что Брюссель вовлечён в это «на нескольких уровнях».

Напомним, в ночь на 1 августа был ранен военнослужащий армии обороны Нагорного Карабаха в результате стрельбы с азербайджанской стороны. На следующий день в Минобороны РФ подтвердили, что за нарушение режима прекращения огня отвечают ВС Азербайджана.