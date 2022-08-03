Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Голосование по резолюции о ратификации протоколов о расширении НАТО состоится в Сенате Конгресса США 3 августа. Пресс-служба верхней палаты американского парламента сообщила об этом 2 августа в Twitter.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Сенаторы рассмотрят две поправки к резолюции после 23:30 мск. Затем состоится итоговое голосование по самому документу, который касается приёма в альянс Финляндии и Швеции.

Ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер выразил надежду, что вопрос «по НАТО» 3 августа будет решён. Журналист Крейг Каплан написал в микроблоге в Twitter, что Шумер пригласил на предстоящее заседание послов Швеции и Финляндии в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент США Джо Байден направил протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО на ратификацию в Сенат Конгресса США. Эти государства подали заявки на вступление в альянс 18 мая. Документы об их приёме ратифицировала 21 страна из 30, входящих в НАТО.

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