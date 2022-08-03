Симферополь, 3 августа 2022, 09:05 — REGNUM Более 12,8 тысячи тонн овощей собрано в хозяйствами Республики Крым по данным на 2 августа, данные опубликовал республиканский Минсельхоз. Урожай овощей открытого грунта уже на 43% превысил показатель 2021 года.
В 2022 году в Крыму под овощи в открытом грунте было засеяно более 4,7 тыс. га. Так, под картофель отдано более 2,4 тыс. га, капусту — 445,8 га, томаты — 427 га, огурцы – 262,4 га, свёклой засеяно около 340 га, под морковь и лук отдано 992 и 991 га соответственно.
Как сообщало ИА REGNUM, параллельно аграрии завершают уборку урожая зерновых и зернобобовых культур. На 1 августа было намолочено более 2 млн тонн зерна.