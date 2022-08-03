Симферополь, 3 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Более 12,8 тысячи тонн овощей собрано в хозяйствами Республики Крым по данным на 2 августа, данные опубликовал республиканский Минсельхоз. Урожай овощей открытого грунта уже на 43% превысил показатель 2021 года.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Овощи и фрукты

«С полей уже собрано более 12,8 тыс. тонн овощей, в том числе капусты, огурцов, томатов, свеклы, моркови, лука и другого. Убранная площадь составляет около 18% от общей посевной. Так, капусты собрано более 1,7 тыс. тонн, огурцов и томатов более 1,8 тыс. тонн, свеклы и моркови более 3,5 тыс. тонн. Также проходит уборка картофеля, лука, кабачков, чеснока, перца, баклажанов», — сообщил министр сельского хозяйства Республики крым Юрий Мигаль.

В 2022 году в Крыму под овощи в открытом грунте было засеяно более 4,7 тыс. га. Так, под картофель отдано более 2,4 тыс. га, капусту — 445,8 га, томаты — 427 га, огурцы — 262,4 га, свёклой засеяно около 340 га, под морковь и лук отдано 992 и 991 га соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, параллельно аграрии завершают уборку урожая зерновых и зернобобовых культур. На 1 августа было намолочено более 2 млн тонн зерна.