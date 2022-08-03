Москва, , 09:04 — REGNUM Партнёрские отношение России и Мьянмы не подвержены политической конъюнктуре. Об этом сегодня, 3 августа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином.

Мьянма

По его словам, между двумя странами очень прочный фундамент для наращивания сотрудничества по широкому спектру направлений. Несмотря на пандемию коронавируса между РФ и Мьянмой странами растёт товарооборот.

«Очень важная сфера сотрудничества двух государств — это военно-техническое сотрудничество. Россия и Мьянма придерживаются близких позиций по большинству глобальных и региональных проблем», — подчеркнул Лавров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Мьянму 3 августа.

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