Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Проект по увеличению «позитивного вклада молодёжи» в общественную жизнь намерено запустить в Северной Македонии Агентство США по международному развитию (USAID). Для этого планируется выделить $7 млн, сообщает 3 августа RT.

Дорога вдоль моря, Северная Македония Дарья Алексеева © ИА REGNUM

Предполагается, что участвовать в программе будут граждане в возрасте от 15 до 30 лет. Деньги на проект будут выделяться в течение пяти лет.

Молодёжь, полагают в USAID, поможет Северной Македонии стать «процветающей, эффективно управляемой и жизнеспособной» страной, стремящейся к евроатлантической интеграции.

Для повышения роли молодёжи в общественной жизни авторы проекта предлагают создать партнёрства, поддерживающие привлекательные «экономические возможности», например, карьерное продвижение. Среди молодых людей будут продвигать ценности, «лежащие в основе самодостаточности», в том числе независимость и гражданская активность.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля правительство США постановило выделить Северной Македонии дополнительные $4 млн на установление верховенства права.

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