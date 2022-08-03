Москва, 3 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Магомед Оздоев, перешедший в турецкий «Фатих Карагюмрюк», соответствует уровню чемпионата Турции. Об этом 3 августа заявил экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс.

Андрей Пронин ИА REGNUM Магомед Оздоев

«Соответствует ли Оздоев уровню чемпионата Турции? Да, это хороший игрок», — сказал Ломбертс.

По его словам, Оздоев в Турции «будет отличным футболистом». Также он добавил, что считает уровень чемпионата России выше, чем в Турции

Напомним, в июле 2022 года Оздоев перешел в турецкий «Фатих Карагюмрюк». До этого он играл за «Зенит» с 2018 года и четыре раза выиграл чемпионат России.