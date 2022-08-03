Нью-Йорк, США, 3 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Развязанная против России гибридная военная кампания может привести к вооруженному конфликту между обладающими ядерным арсеналом странами, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Дарья Антонова, ИА REGNUM МИД РФ, 10.02.2022

«Против России, вынужденной отстаивать своё законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», — заявил он на Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Дипломат добавил, что рост напряженности сопровождается кризисом системы контроля над вооружениями, масштаб которого не имеет прецедентов в новейшей истории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цонг на полях обзорной конференции по ДНЯО заявил, что ядерный конфликт не является неизбежным, несмотря на напряжённость в мире.

Читайте также: В КНР указали, что ядерный конфликт не должен быть развязан