Москва, , 08:59 — REGNUM О способах избежать обмана при визите на дом к жителям России мошенников, которые представляются в качестве работников всевозможных государственных или социальных служб, рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова в беседе с агентством «Прайм».

Мошенники Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

«Если к вам пришли люди, представляющиеся сотрудниками служб, которых вы не вызвали, позвоните в это учреждение. Скорее всего, окажется, что никого по данному адресу не отправляли», — сказала она.

Также Шулешова отметила, что в случае, если визитёры выглядят опасными, стоит обратиться по телефону в полицию и к родным, уточнив, что в первую очередь это касается пожилых людей, так как их часто обирают и даже грабят преступники под видом «сотрудников соцзащиты».

При этом она добавила, что, кроме этого, часто мошенники предлагают жертве купить ненужную дорогую вещь, которая продаётся якобы «с большой скидкой», на что ни в коем случае нельзя поддаваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мордовии задержали девятерых жителей региона, обвиняемых по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма ущерба от их действий составила свыше 4,5 млн рублей.