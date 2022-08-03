Лавров: Роскосмос создаёт в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли
Нейпьидо, 3 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» создаёт совместно с коллегами из Мьянмы инфраструктуру для зондирования планеты Земля. Об этом 3 августа сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе визита в страну.
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Сергей Лавров
«Роскосмос» с коллегами из Мьянмы создаёт здесь инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли», — цитирует заявление Лаврова РИА Новости.
Лавров также оценил давнее партнёрство и дружбу России и Мьянмы. По его словам, две страны связывают десятилетия взаимной поддержки.