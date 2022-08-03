3 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Анна Царькова, , 10:25 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Британии Лиз Трасс в своей публичной речи на встрече с консерваторами допустила оговорку, касающуюся президента Российской Федерации. Об этом сообщает 2 августа Daily Express.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Выступая перед однопартийцами, британский политик пообещала, что, став главой британского правительства, она продолжит «бороться за [президента России] Владимира Путина». Вместе с тем Трасс сразу же пояснила, что имела в виду борьбу «против Путина», а не «за него».

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Произошедшее обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усмотрели в оговорке британского политика повод для юмора и сарказма.

«Это ее тайный посыл», — шутит Надежда В.

«Оговорка по Фрейду», — добавила Татьяна Р.

«Она просто очень хочет победить. А сделать это можно, только если ты за Путина», — с сарказмом пишет Eugenia Z.

«Первое слово дороже второго», — смеется Sanches.

«Что в уме, то и на языке! И мы все за Путина!» — написала Татьяна.

«Это на подсознательном уровне — все верно первый раз сказано», — не без юмора отметила Александра К.

«А на подкорку ей Бог правильные мысли подбрасывает», — пошутил Александр М.

«Агент Трасс, потише, не выдавай себя», — иронизирует V. V.

«Очень скоро, когда начнутся заморозки, и не такое будет выдавать», — прокомментировал один из участников обсуждения.

Лиз Трасс Tom Witham

«Агент Лиз, прекратите себя дискредитировать, вы нам нужны в тылу врага», — шутит Alex.

«Путин — мастер спорта по дзюдо, с ним бесполезно бороться», — отреагировал Роман.

«Подсознание её не обмануло. Европа и США упорно разрушают сами себя. В пользу России», — пишет Svetlana I.

«Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу», — смеется один из комментирующих.

«Везде знаки! Владимир Владимирович, все за вас! Но положиться, как вы сказали, можно только на нашу армию и флот!» — добавила Кристина.

«Путин им во снах уже снится. «Мы с именем этим ложимся, мы с именем этим встаём»!» — пишет Светлана П.

«Откуда их всех берут? Они же там слова выговаривать не могут, название стран не знают и так далее. А так то да — случайность ли это?..» — с сарказмом спросила Наталья.

«Ну! Суть её тем не менее ясна — что противостояние будет ещё долго длиться», — написал один из участников обсуждения.

«Что-то слишком часто у них оговорки проскакивают», — задумалась Анжелика.

«От Байдена, что ли, заразилась?» — смеется Ольга.

«Они и дня без Путина прожить не могут. Уже бы занялись своей страной. Зарабатывают себе голоса благодаря российскому президенту!» — подытожила Irishka.