Казань, 3 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Татарии по поводу присасывания клещей к врачам обратились 7358 человек, что в 1,6 раза выше аналогичного показателя 2021 года и и выше среднемноголетнего уровня в 1,3 раза. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Domses.firmpage.ru В лесу клещи наиболее опасны

В Казани зарегистрировано наибольшее количество обращений — 1598 случаев, в Набережных Челнах — 1337 случаев, еще 742 — в Альметьевском районе республики.

Всего в этом году проведены исследования 1706 снятых с людей клещей, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) выделен в 586 клещах, а возбудитель клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) обнаружен в одном случае. Из объектов внешней среды исследованы 80 клещей, возбудитель ИКБ выявлен в восьми клещах (10%).

Иммунизацию против КВЭ прошли 3350 человек, из них 449 детей.

ИА REGNUM напоминает, сезон активности клещей в 2022 году начался в Татарии в начале апреля.

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