Вена, , 08:56 — REGNUM Своим визитом на Тайвань спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси удалось отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Такое мнение 3 августа высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Михаил Ульянов Сурен

«Нэнси Пелоси удалось отвлечь международное внимание от Украины. Она, должно быть, абсолютно безответственная», — написал Ульянов на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на решительные протесты со стороны Китая, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла 2 августа с визитом на Тайвань. 3 августа в парламенте Тайваня она провела встречи с заместителем спикера тайваньского законодательного органа Цаем Цичаном и представителями различных партий. Также она пообщалась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг заявил, что Пекин примет серьёзные контрмеры в отношении США в связи с поездкой спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань. Дипломат уточнил, что действия США приведут к серьёзным негативным последствиям.