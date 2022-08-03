Тбилиси, 3 августа, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Лидер правящей фракции «Слуга народа» в парламенте Украины Давид Арахамия 2 марта в своём телеграм-канале заявил, что Грузии дорого обойдётся сотрудничество с Россией.

President.gov.ua Давид Арахамия

«Попытка Грузии сблизиться с агрессором приведет к потере еще большего количества территорий, но пророссийское правительство в Тбилиси до сих пор этого не осознает. Политика российского олигарха Бидзины Иванишвили, который продолжает вести бизнес через санкции, и грузинского правительства, которое подыгрывает агрессору, приведет только к тому, что следующей будет Грузия, и Москва этого даже не скрывает. Поэтому деолигархизация должна стать целью номер один для грузинского народа. Это единственный способ добраться до Европы, чтобы вы не оказались в лапах российского агрессора», — написал Арахамия.