Москва, 3 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России увеличилась на 7,2% (на 6291 га) и, по данным на утро 3 августа, составляет 93 655 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

10.mchs.gov.ru Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки 2 августа в России ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 5993 га. На 00:00 мск 3 августа на территории РФ действовал 121 лесной пожар на площади 93 655 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 3828 человек, 288 единицы техники и 30 самолётов и вертолётов. Ещё 82 летательных аппарата участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзная ситуация с лесными пожарами в настоящее время наблюдается в Якутии (45 077 га), в Магаданской области (15 145 га) и Ханты-Мансийском автономном округе (13 896 га).

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 2 августа на территории России действовало 126 лесных пожаров на площади 87 364 га.

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