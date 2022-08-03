Сеул, 3 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин посетит Камбоджу, где примет участие в серии министерских встреч, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

По их словам, с 4 по 5 августа южнокорейский дипломат примет участие в саммите Южная Корея — АСЕАН, встрече министров иностранных дел Восточноазиатского саммита, Региональном форуме АСЕАН и встрече представителей «АСЕАН+3».

Отмечается, что в рамках этих мероприятий Пак Чин подтвердит приверженность Сеула углублению связей со странами АСЕАН, обратит внимание коллег на ситуацию на Корейском полуострове, подчеркнет важность международного сотрудничества в целях недопущения недружественных действий со стороны КНДР.