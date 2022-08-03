Донецк, , 08:52 — REGNUM Вооружённые украинские формирования произвели обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрел Еленовки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 08:20 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Куйбышевский район Донецка вновь подвергся артиллерийскому обстрелу киевских боевиков.