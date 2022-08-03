3 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Богдан Борман, , 09:17 — REGNUM Город Мариуполь, начиная с марта месяца, не сходил с новостных лент. Бои за этот населенный пункт были самыми ожесточенными за всё время проведения специальной военной операции (СВО) России. В освобожденном городе сейчас немало проблем, которые решает новая власть, ну а мы обратим наше внимание на цены.

Цены на продукты в магазине Мариуполя. Тушенка Богдан Борман © ИА REGNUM

Цены на продукты в магазине Мариуполя. Тушенка Богдан Борман © ИА REGNUM Цены на продукты в магазине Мариуполя. Тушенка Богдан Борман © ИА REGNUM

Цены на продукты в магазине Мариуполя. Рыбные консервы Богдан Борман © ИА REGNUM

Прежде всего, давайте разберемся с зарплатами. До сих пор требуются разнорабочие для разбора завалов — оклад около 35 000 рублей. На данный момент это более чем средняя зарплата в Мариуполе. Ну а теперь цены. Как вы видите, в супермаркетах «ценник» указан в рублях и гривнах. Украинская валюта еще есть у населения, но постепенно изымается из оборота. Сколько понадобится времени, чтобы совсем убрать гривну из наличных расчетов, пока неизвестно.

Цены на продукты в магазине Мариуполя. Хлеб Богдан Борман © ИА REGNUM Цены на продукты в магазине Мариуполя. Хлеб Богдан Борман © ИА REGNUM

Цены на продукты в магазине Мариуполя. Макаронные изделия Богдан Борман © ИА REGNUM

Цены на продукты в магазине Мариуполя. Гречневая крупа Богдан Борман © ИА REGNUM

Цены на продукты в магазине Мариуполя. Соль Богдан Борман © ИА REGNUM

На рынке цены на овощи и фрукты несколько ниже, чем в магазине. Фермеры из ближайших сел привозят помидоры, картофель, лук, зелень, яблоки, груши, сливы — ну а кто-то торгует прямо со двора, так сказать, недалеко от грядки.

Цены на продукты в магазине Мариуполя. Сосиски и сардельки Богдан Борман © ИА REGNUM

Цены на продукты в магазине Мариуполя. Мясная продукция Богдан Борман © ИА REGNUM Цены на продукты в магазине Мариуполя. Мясная продукция Богдан Борман © ИА REGNUM

Цены на продукты в магазине Мариуполя. Мясная продукция Богдан Борман © ИА REGNUM

Цены на продукты в магазине Мариуполя. Окорок Богдан Борман © ИА REGNUM

Цены на продукты в магазине Мариуполя. Полуфабрикаты Богдан Борман © ИА REGNUM

На прилавках супермаркетов присутствуют как российские продукты питания, так и украинские. Упаковки с маркировкой «Сделано в Украине» остались на складах, так что очень скоро они уйдут из продажи.

Цены на продукты в магазине Мариуполя Богдан Борман © ИА REGNUM

Цены на продукты в магазине Мариуполя. Пиво Богдан Борман © ИА REGNUM

Да, «ценники» в городе не самые низкие, учитывая, что многим ценам нужно заново обустраивать свой быт. Ну а мы ждем обещанное регулирование цен от руководства ДНР.