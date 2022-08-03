Москва, , 08:52 — REGNUM С появление новых штаммов коронавируса возникает риск заболеть COVID-19 в летний период возрастает, поэтому жителям России необходимо принимать профилактические меры, сообщили 3 августа в пресс-службе Роспотребнадзор.

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Чтобы не заразить коронавирусом, ведомство рекомендует при плохом самочувствии избегать контакта с окружающими. Если человек заболел, лучше остаться дома. Но при этом не заниматься самолечением, а вызвать врача.

Также рекомендуется чаще мыть руки с мылом, а в местах массового скопления людей следует носить защитную маску. В Роспотребнадзоре отметили, что важным элементом профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация или ревакцинация.

Ранее ИА REGNUM сообщало, действие в России санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции продлено Роспотребнадзором до 2024 года.

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