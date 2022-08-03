Джакарта, , 08:51 — REGNUM Командующий вооруженными силами Индонезии генерал Андика Перкаса с командующим генералом США Чарльзом Флинном официально открыл совместные военные учения под названием Super Garuda Shield 2022, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия на карте мира Demis.nl

Super Garuda Shield пройдет с 1 по 14 августа с участием 14 стран, а именно Индонезии, США, Австралии, Малайзии, Японии, Сингапура, Франции, Великобритании, Папуа — Новой Гвинеи, Восточного Тимора, Индии, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

«Где бы мы ни тренировались, мы надеемся, что наша практика будет проходить гладко, и мы сможем укрепить отношения, чтобы эта дружба могла продолжаться», — заявил Андика Перкас в своем выступлении.

Напомним, Super Garuda Shield 2022 — это крупномасштабные военные учения между Индонезией и дружественными странами Индо-Тихоокеанского региона, в котором принимают участие 4337 человек.