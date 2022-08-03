Джакарта, 3 августа 2022, 08:51 — REGNUM Командующий вооруженными силами Индонезии генерал Андика Перкаса с командующим генералом США Чарльзом Флинном официально открыл совместные военные учения под названием Super Garuda Shield 2022, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия на карте мира
Индонезия на карте мира
Demis.nl

Super Garuda Shield пройдет с 1 по 14 августа с участием 14 стран, а именно Индонезии, США, Австралии, Малайзии, Японии, Сингапура, Франции, Великобритании, Папуа — Новой Гвинеи, Восточного Тимора, Индии, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

«Где бы мы ни тренировались, мы надеемся, что наша практика будет проходить гладко, и мы сможем укрепить отношения, чтобы эта дружба могла продолжаться», — заявил Андика Перкас в своем выступлении.

Напомним, Super Garuda Shield 2022 — это крупномасштабные военные учения между Индонезией и дружественными странами Индо-Тихоокеанского региона, в котором принимают участие 4337 человек.