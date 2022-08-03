Берлин, , 08:51 — REGNUM Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил о необходимости запустить трубопровод «Северный поток — 2».

Герхард Шрёдер Olaf Kosinsky

В интервью журналу Stern он высказал мнение, что открытие газопровода решит острую проблему нехватки топлива.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он уже закончен», — сказал бывший немецкий канцлер.

По словам Шрёдера, если дела с поставками газа пойдут совсем плохо, то с двумя ветками этого трубопровода не будет проблем с поставками топлива для промышленности и домохозяйств ФРГ.

Он осудил отказ нынешних властей Германии от проекта, предупредив о последствиях, в первую очередь, о снижении уровня жизни населения.